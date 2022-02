Apple TV Plus har köpt visningsrättigheterna till Sunny, en ny tv-serie av Kate Robbins i tio avsnitt som bjuder på en blandning av drama och komedi.

I Sunny får vi följa Suzi (Rashida Jones), en amerikansk kvinna som bor i den japanska storstaden Kyoto. Efter att hennes make och son omkommit i en mystisk flygkrasch får hon en robot vid namn Sunny från makens arbetsgivare, vilket är början på en oväntad vänskap.

Sunny produceras av A24, ett filmbolag som Apple har ett nära samarbete med sedan några år tillbaka. Bland produktionerna kan nämnas On the Rocks, en film där just Rashida Jones spelar en av huvudrollerna.