Apple har nu släppt den första bilden från den kommande spionserien Slow Horses där Gary Oldman spelar huvudrollen.

Serien, som är baserad på Mick Herrons bok med samma namn, följer en brittisk agent som arbetar i en dumpavdelning på MI5, där de vars spionkarriär är över tenderar att hamna.

I seriens andra roller syns bland annat Kristin Scott Thomas (Darkest Hour), Jonathan Pryce (The Two Popes), Jack Lowden (Dunkirk) och Olivia Cooke (Sound of Metal).

För produktionen står See-Saw Films och adapteringen har hanterats av Will Smith som tidigare skrivit för Veep som också är exekutiv producent tillsammans med Graham Yost. Samtliga avsnitt är regisserade av James Hawes.

Slow Horses kommer bestå av totalt sex avsnitt och de första två har premiär 1 april på Apple TV Plus.

