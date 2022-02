Apple TV Plus har nu släppt trailern för den nya miniserien The Last Days of Ptolemy Grey.

Ptolemy Grey, spelad av Samuel L. Jackson, är en äldre man med allt svårare demens som en dag får höra om en behandling som tillfälligt kan återställa hans minne. Något som ger honom chansen att utreda omständigheterna runt hans syskonbarns död.

Serien är basera på en bok med samma namn skriven av Walter Mosley som också är med och producerar miniserien. För regin står Ramin Bahrani som tidigare bland annat gjort The White Tiger.

De första två avsnitten av The Last Days of Ptolemy Grey släpps 11 mars följt av ett nytt avsnitt varje fredag. Miniserien består totalt av sex avnitt.

