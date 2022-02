Apple har nu avslöjat att de kommer släppa en dokumentärserie i fyra delar som fokuserar på basketstjärnan Earvin "Magic" Johnsons karriär, They Call Me Magic.

Dokumentärserien kommer bland annat skildra Magics karriär i The Los Angeles Lakers, hans HIV-diagnos och hans entreprenörskap och aktivism. Den är regisserad av Rick Famuyiwa som tidigare är mest känd för Dope.

Du kan se en kort snutt från serien här via Apples officiella pressmeddelande.

They Call Me Magic kommer få premiär 22 april på Apple TV Plus.

