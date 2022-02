Den 18 februari är det premiär för Lincoln’s Dilemma, en ny dokumentärserie i fyra delar som handlar om den amerikanske presidenten Abraham Lincoln (1809-1865).

Serien baseras på boken Abe: Abraham Lincoln in His Times av David S. Reynolds, en respekterad historiker som är mest känd för sina biografier över kända amerikaner.

Så här ser trailern för serien ut:

I sammanhanget kan nämnas att det finns ett antal dokumentärer på Apple TV Plus sedan tidigare, däribland The Elephant Queen, The Year Earth Changed och The Velvet Underground.