Apple låter meddela att man har beställt en ny tv-serie med namnet Dear Edward som ska visas på Apple TV Plus så småningom.

Dear Edward baseras på den bästsäljande romanen av Ann Napolitano med samma namn och handlar om en 12-årig pojke som är den ende överlevande från en flygkrasch, något som gör honom föräldralös.

Serien har skapats av Jason Katims, tidigare känd för Friday Night Lights, Parenthood och As We See It. I de bärande rollerna kommer vi få se Colin O’Brien, Taylor Schilling och Connie Britton.

Den första säsongen kommer att bestå av tio avsnitt, sen återstår att se om det blir fler avsnitt med tiden.