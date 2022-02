Den 20 maj är det premiär för Now and Then, en ny thrillerserie på Apple TV Plus.

Serien handlar om en grupp collegestudenter, vars liv förändras för alltid när en av dem mister livet i samband med en fest. 20 år senare förs de åter samman när de utsätts för ett gemensamt hot.

Now and Then utspelas i Miami, Florida och därför kommer vi få höra både engelska och spanska talas. I huvudrollerna ser vi Marina de Tavira, Rosie Perez, José María Yazpik, Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Villamil och Željko Ivanek.

Den första säsongen består av åtta avsnitt och som vanligt kommer nya avsnitt att läggas upp varje fredag.