Apple har nu utökat sitt avtal med produktionsbolaget Skydance Media. Det nya avtalet ska gälla för flera år och inkludera en uppsättning nya långfilmer, rapporterar Deadline.

Sedan tidigare har Apple redan ett avtal med Skydance Media för animerade långfilmer och serier, så som Luck, Spellbound, The Search for Wondla och Blush. Apple TV Plus storserie Foundation produceras också av Skydance såväl som kommande The Big Door Prize.

Sett till långfilmer arbetar Skydance och Apple tillsammans redan på The Greatest Beer Run Ever, som är uppföljaren till Green Book (som vann Oscarn för bästa film 2019), och Ghosted med Chris Evans och Ana de Armas.

