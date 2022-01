Apple TV Plus meddelar nu att de beställt en live-action-tv-serie med filmmonstren Godzilla och Titans från filmbolaget Legendarys Monsterverse-universum, rapporterar Apple Insider.

Monsterverse innehåller sedan tidigare filmerna Godzilla (2014), Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters och Godzilla vs. Kong.

Den nya tv-serien ska äga rum efter att en strid mellan Godzilla och Titans jämnat Sna Francisco med marken, varpå en familj får reda på att de har kopplingar till den hemliga organisationen Monarch.

Den kommande tv-serien rattas av Chris Black (Star Trek: Enterprise) och Matt Fraction (Hawkeye) och produceras av Legendary Television. När den får premiär är just nu okänt.

Läs också: Apple släpper trailer för nya serien WeCrashed