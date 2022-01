Apple har släppt en ny reklamfilm som uppmärksammar faktumet att Apple TV Plus har en hel del innehåll med kända skådespelare, men inget med Jon Hamm.

Jon Hamm, mest känd som Don Draper i Mad Men, deltar själv i reklamen och kommenterar i den på de olika kända skådespelarnas serier och filmer samtidigt som han tjurar över att det saknas innehåll med honom.

I skrivande stund finns inga uppgifter på att Apple TV Plus har någon tv-serie eller film på gång med Jon Hamm.

