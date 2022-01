Du kommer ganska långt på Macen med de medföljande programmen, och ännu längre med de många fantastiska gratisprogrammen som finns på plattformen. Men för att få de allra bästa programmen behöver du ofta betala en slant, och Mac OS har en lång historia av underbara, välutvecklade program från passionerade utvecklare. I den här artikeln samlar vi några av de riktiga guldkornen.

1. Pixelmator Pro – härligt intuitiv bildredigerare

Vill du ha ett mer kraftfullt bildredigeringsprogram än medföljande Bilder är Pixelmator Pro ett av de allra bästa alternativen. Är du van vid Photoshop är Affinity Photo ett bättre val, men Pixelmator Pro är mer lättlärt och har en del riktigt smarta ai-funktioner. Dessutom är gränssnittet en fröjd för ögat och extremt Macigt.

2. Affinity-sviten – Photo, Designer och Publisher

Affinity är inte ett utan tre program, men de kommer från samma utvecklare och har liknande gränssnitt, så när du väl har lärt dig ett blir det enkelt att lära dig de andra. Alla tre är dessutom bland de bästa programmen i sina respektive kategorier, och näst intill perfekta ersättare för Adobes dyra program.

3. Istat Menus – håll koll på Macens hälsa och prestanda

Istat Menus är ett närmast nödvändigt program om du gillar att ha koll på hur datorns resurser används – processor, grafikkort, minne, diskar, nätverk och så vidare. Flexibla inställningar för vad som ska visas och hur mycket information som helst att gräva ner dig i.

4. Daisydisk – städa hårddisken med stil

Hör du till de många Macanvändare som har lite väl lite lagringsutrymme? Apple gick över till enbart ssd:er för många år sedan och priserna på utökat utrymme har lett till att många har köpt en Mac med minimalt utrymme. Daisydisk är det bästa sättet att hitta onödiga filer att rensa.

5. Little Snitch – säkerhetsprogrammet som virusutvecklare är rädda för

Inget säkerhetsprogram för Mac är lika välrenommerat – eller användbart – som Little Snitch. Det är en inåtriktad brandvägg vars huvudsyssla är att hindra mjukvara i datorn att ”ringa hem”. Med Little Snitch bestämmer du vilka program som får komma ut på internet, och till vilka servrar de får ansluta. Många skadeprogram avinstallerar sig själva om de upptäcker att du har Little Snitch.

6. Bartender – håller ordning i menyraden

När du börjar skaffa en del program på Macen är det lätt att menyraden svämmar över av olika ikoner. Med Bartender kan du välja att dölja ikoner du sällan använder i en utfällbar avdelning, och det blir lättare att stuva om så alla ikoner är på rätt plats. Mest nödvändigt på små Macbook-skärmar men praktiskt även på stora Imac.

7. Arq – bästa backupprogrammet

Till skillnad från IOS finns inget enkel Icloud-backup för Mac. Det finns diverse onlinebackuptjänster och många backuppgrogram, men det bästa och mest flexibla är Arq Backup. Du kan säkerhetskopiera till externa diskar, nätverksdiskar eller till olika molnlagringstjänster. Har du till exempel en Microsoft 365-prenumeration för Office kan du använda Onedrive för din Macbackup.

8. Audio Hijack och alla andra Rogue Amoeba-program

Rogue Amoeba har utvecklat ljudprogram för Mac sedan Mac OS X var nytt, och deras program hör till de mest omtyckta och unika på marknaden. Det började med Audio Hijack som än idag är det bästa sättet att fånga ljudet från vilket program som helst.

9. Bettertouchtool – maximera dina inmatningsenheter

Vill du få ut mer av tangentbordet, styrplattan, musen och andra inmatningsenheter ska du testa Better Touch Tool. Det kan göra allt från att ge vettiga funktioner till specialknappar som Mac OS normalt inte använder till att ställa in nya gester för styrplattan och nya smarta kortkommandon som gör unika saker.

10. Imazing – hantera dina IOS-enheter

Allt du någonsin kunde göra på Iphone och Ipad med Itunes och mycket mer i ett smidigt program. Imazing fixar inkrementella säkerhetskopior av IOS och Ipad OS, dessutom trådlöst så att du enkelt kan hålla hela familjens enheter med backup. Kan även ladda ner och installera appar från App Store, spara äldre versioner av appar och återställa enskilda appar från backup istället för hela systemet.