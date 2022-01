Samsung har en lång historia av att först göra narr av Apple och sedan satsa på liknande lösningar för sina egna prylar, något som de amerikanska tekniksajterna har uppmärksammat vid åtskilliga tillfällen.

Under onsdagen dök det upp en bild på Samsungs supportsida som visade Galaxy Tab S8 Ultra, en kommande pekplatta som ännu inte har presenterats officiellt.

Foto: Samsung

Det som väcker uppmärksamhet är att plattan är utrustad med en så kallad flärp, något som är ironiskt med tanke på att Samsung har kört flera reklamkampanjer där de dissar flärpen på Iphone.

Så sent som i september skrev Samsung Mobile US ett inlägg på Twitter som löd ”Imagine still having a notch in 2021”.

"Imagine still having a notch in 2021." - #GalaxyZFold3 5G — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021

Apple har å sin sida avstått från att lägga till en flärp på Ipad, detta då det finns gott om utrymme för kameran och sensorerna ändå.