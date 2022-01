Apple deltar sällan i evenemang som CES eller E3. Världens högst värderade företag kör sina egna event. Flera gånger om året bjuder Apple in press och branschfolk för att berätta om deras nya produkter och tjänster.

Vi har också WWDC, Apples Worldwide Developer Conference, ett veckolångt evenemang i juni med fokus på utvecklare, som hjälper dem att få ut det mesta av de senaste produkterna. Det börjar med en stor keynote för att visa nya produkter, vanligtvis de senaste versionerna av IOS och Mac OS, såväl som (ibland) ny hårdvara.

Apple håller hemlighetsmakeri heligt. Läckorna och ryktena om dess produkter är ofta fel. Du vet aldrig riktigt vad Apple kommer att göra förrän företaget gör ett offentligt tillkännagivande!

Våren 2022: Imac, Ipad och Iphone SE?

Apple har hållit event under våren under fem av de senaste sju åren. I takt med att företagets portfölj av produkter och tjänster växer, blir det svårare att bara ha två eller tre event.

Vårens event äger vanligtvis rum i mars, men 2021 hölls det i april. Vad kommer Apple att lansera 2022? Iphone SE uppdaterades sist 2020 och nuvarande Iphone SE-rykten tyder på en uppdaterad modell 2022. Det finns motstridiga rykten om vad du kan förvänta dig, men de flesta tror att nya Iphone SE kommer att likna den nuvarande modellen, uppdaterad med en A15-processor och 5g.

Apple har också några fler Mac-datorer att lansera. Det ryktas om två produkter som kan vara klara i tid för våren: en ny 27-tums Imac med mini-led Prores-skärm med M1 Pro eller M1 Max-processor, och en uppdaterad Mac mini med samma processorer.

Vi kanske får se en ny Ipad pro-modell med en M2-processor. IPad Air är också redo för en uppdatering.

Slutligen finns det ihärdiga rykten om nya Airpods Pro, som kan vara klara för lansering under våren. Apple tenderar dock att släppa Airpods under hösten.

Juni 2022: WWDC

Apple håller alltid sin veckolånga utvecklarkonferens i juni, vanligtvis under den första eller andra veckan i månaden. Vi förväntar oss att WWDC 2022 går av stapeln 6-10 juni, men den kan även ske 13-17 juni.

Apple visar alltid sina nya operativsystem på WWDC, vilket betyder: IOS 16, IPad OS 16, Mac OS 13, Watch OS 9 och TV OS 16.

Ny hårdvara dyker ibland upp på WWDC, och det är vanligtvis produkter som utvecklare bryr sig mest om: ”Pro"-modeller. Nya Macbook Pro lanserades visserligen precis i slutet av 2021, men Mac Pro skulle kunna dyka upp, liksom en ny Mac mini (en favoritprodukt bland utvecklare), tillsammans med en extern bildskärm.

September 2022: Iphones och Apple Watch

September är månaden då Apple lanserar nya Iphones och en ny Apple Watch. Vi förväntar oss att Iphone 14 kommer att erbjuda någorlunda ny design, och naturligtvis bättre prestanda och kameror. Apple Watch Series 8 kanske har den designen vi förväntade oss att se förra året, som platta kanter och fler färger. Det ryktas även om att Watch-linjen ska utökas till tre storlekar.

Oktober/november 2022: Fler produkter

Naturligtvis har Apple massor av andra produkter att uppdatera. 2022 kan vi se en ny Apple TV, en ny MacBook Air och naturligtvis en ny version av Ipad eller Ipad mini.

Apple har ett antal tjänster – Apple TV+, Fitness+, iCloud+, Music, News och Arcade – som kan komma att uppdateras när som helst. Naturligtvis finns det också utrymme för nya produkter, som ett ar/vr-headset, som vi hela tiden hör talas om, men som aldrig förverkligas.

Prisutdelning och ära

Apple har delat ut priser för appar i flera år, men 2019 var första gången det var en riktig ceremoni för sådana. The Best of 2019 App Awards hölls vid ett litet decemberevenemang i New York, med mestadels nominerade utvecklarna och en del press närvarande. Det streamades inte online.

2019 var också första gången Apple höll en prisceremoni för Apple Music. Det var ett livestreamat framträdande av Årets artist Billie Elish. Under 2020 ställdes evenemangen in på grund av pandemin. Priser delades dock fortfarande ut, men utan pompa och ståt.

