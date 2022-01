Sent under fredagen berättade Apple att man kommer göra det möjligt för utvecklare av dejting-appar att ta betalt via alternativa system, inte bara Apples egna. Detta för att rätta sig efter nya beslut från nederländska myndigheter. Det rapporterar 9 to 5 Mac.

Apple har dock överklagat beslutet, bland annat med hänvisning till att det inte ligger i användarens bästa intresse.

Utvecklare kommer alltså kunna implementera alternativa betalningssystem för sina appar, men en viss avgift kommer ändå tas ut av Apple. Utvecklarna måste också följa nya regler som anges i Store Kit External Link Entitlement samt Store Kit External Purchase Entitlement.

För tillfället gäller detta bara dejting-appar i Nederländerna, men detta är ändå ett stort skifte efter att Apple ända sedan App Stores början bara tillåtit sina egna betalningsmetoder, med avgifter för utvecklare som varierar mellan 15 till 30 procent av den totala köpesumman.