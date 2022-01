Innehållsförteckning:

Apples kampanjsida för App Store proklamerar stolt:

”I över tio år har App Store varit ett tryggt och säkert ställe för att upptäcka och hämta appar. Men App Store är mer än bara en butiksfasad – det är en innovativ plats som är inriktad på att ge dig suveräna upplevelser. En stor del av dessa är att se till att apparna vi erbjuder uppfyller högsta standard vad gäller integritetsskydd, säkerhet och innehåll. Med ett utbud på nästan två miljoner appar vill vi att du ska känna dig trygg med att använda varenda en av dem.”

Jag tror att texten ovan framstår som ett skämt för miljontals användare. App Store är fullkomligen översvämmat av bluffappar, dåliga kopior, vilseledande och exploaterande prenumerationsavgifter samt falska recensioner. Du behöver inte leta längre än senaste veckans Wordle-gate.

Problemen är uppenbara för alla som är bekanta med App Store och andra app-ekosystem, men kanske mindre uppenbara för den tillfälliga användaren. Vilket är värre – det är därför Iphone-användare blir lurade att ladda ned appar som inte är vad de tror att de är, och sedan riskera att betala höga prenumerationsavgifter för skräp som ofta inte fungerar.

Det behöver inte vara så här, och det är på tiden att Apple städar upp App Store.

Det webbaserade spelet Wordle har blivit en stor hit, det är gratis och det finns endast på webben. Vilket ledde till att flera mindre nogräknade utvecklare bestämde sig för att kopiera spelet, inklusive namnet, och sedan sälja det på App Store. En av dem hade till och med mage att ta ut en prenumerationsavgift på 350 kronor per år!

Tilltaget uppmärksammades av media, mycket tack vare att många i teknikjournalister spelar och gillar Wordle. Det tog inte lång tid för Apple att göra rätt och apparna försvann.

Men Apple verkar bara ha agerat för att de fick negativ press. App-kopior är vanliga i App Store och har varit det under flera år. De är inte ens svåra att hitta dem. Detsamma gäller appar som försöker lura dig att tro att de är något annat.

Om du köper en tv från Samsung kommer du förmodligen att bli uppmuntrad att ladda ned Samsungs app Smartthings, som låter dig styra din tv och andra smarta hem-prylar.

Om du söker efter appen i App Store kommer du att se massor av appar som uttryckligen utformats för att lura dig att ladda ned dem istället för originalet. En heter ”Smartthings TV-Remote”, en annan är ”Smart Things for Smart TV”. De är gratis att ladda ned, men kräver i allmänhet ett abonnemang för att de ska kunna fungera som det är avsett.

Du kan inte ens lita på att den första appen i sökresultatet är den officiella (och gratis) Samsung-appen, eftersom Apple gladeligen sålde annonser till en av dessa utvecklare för att synas i sökresultatet. ”Smart TV Things for Sam TV App” är gratis men kräver en årlig prenumeration på 350 kronor för att låsa upp alla funktioner. Det här är alltså den första appen som syns om du söker efter ”smart things”.

Det handlar inte om en liten individuell utvecklare med ett enkelt ordspel, det handlar om plattformen för en av världens största elektroniktillverkare, som sitter på tonvis upphovsrätter och varumärken. Om Apple inte förhindrar bluffappar, vilket val har då den genomsnittliga utvecklaren?

App-kopior är ett problem, men exploaterande ”skräpappar” är ett annat. En ny Twitter-tråd från Kosta Eleftheriou är ett exempel på hur illa det är. Gör en enkel app, som gör något riktigt grundläggande (i det här fallet en volymförstärkare). Köp tusentals falska femstjärniga app-recensioner. Ge appen en hög prenumerationsavgift (100 kronor i månaden för att öka volymen!), som är supersvår att avbryta. Luta dig tillbaka och se hur pengarna väller in.

