Den 23 september är det premiär för Sidney, en ny dokumentär på Apple TV Plus som handlar om den hyllade skådespelaren, producenten och regissören Sidney Poitier.

Så här ser trailern ut:

Sidney Poitier var den förste afroamerikanen att vinna en Oscar för bästa manliga skådespelare, detta för sin insats i Lilies of the Field.

Bland hans andra uppmärksammade roller kan nämnas de i The Defiant Ones, In the Heat of the Night och Guess Who's Coming to Dinner.

Oprah Winfrey är exekutiv producent för dokumentärfilmen som tagit nästan två år att färdigställa.

Sidney Poitier dog den 6 januari 2022 vid en ålder av 94 år.