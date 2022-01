Enligt uppgifter till Variety så håller Apple på att arbeta på en dokumentär om skådespelaren Sidney Poitier. Oprah Winfrey ska vara exekutiv producent för filmen som varit i produktion i över ett år.

Sidney Poitier var en framgångsrik skådespelere, producent och regissör samt den första svarta man att vinna oscarn för bästa manliga skådespelare, för sin prestation i Lilies of the Field. En kulturell pionjär vars andra uppmärksammade roller bland annat var de i The Defiant Ones, In the Heat of the Night och Guess Who's Coming to Dinner.

Han dog nyligen den 6 januari 2022 och blev 94 år gammal. Det är för stunden okänt när Apples dokumentär är tänkt att släppas.

