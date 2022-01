Apple TV Plus har beställt en ny true crime-miniserie, Manhunt. Serien baseras på händelserna runt mordet på USA:s president Abraham Lincoln 1865, samt bästsäljaren Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer skriven av James Swanson.

Som showrunner för serien syns Monica Beletsky som tidigare varit manusförfattare och producent på serier som Fargo, Leftovers och Friday Night Lights. I huvudrollen syns Tobias Menzies (The Crown, Game of Thrones, Outlander) som spelar Edwin Stanton, Lincolns krigssekreterare och vän som nära på drevs till vansinne i jakten på John Wilkes Booth.

När Manhunt kommer få premiär återstår att se.

