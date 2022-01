Apple TV Plus har nu släppt den första fulla trailern för långfilmen The Tragedy of Macbeth. Tidigare i september släppte Apple TV Plus även en kort teaser-trailer för filmen.

Filmen är baserad på William Shakespears pjäs och är regisserad av Joel Coen. I huvudrollerna syns Denzel Washington och Frances McDormand.

Filmen, som redan haft en begränsad premiär på bio, dyker upp på Apple TV Plus 14 januari.

