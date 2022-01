Apple Studios ska vara i färd med att göra en biografifilm om filmstjärnan Audrey Hepburn, rapporterar Deadline.

Filmen kommer regisseras av Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) och skrivs av Michael Mitnick (Vinyl). I huvudrollen som Audrey Hepburn syns Rooney Mara (The Girl with the Dragon Tattoo) som även producerar.

Under sin karriär var Audrey Hepburn en av världens största filmstjärnor med filmer som Roman Holiday, Breakfast at Tiffany's och My Fair Lady såväl som en internationell stilikon.

