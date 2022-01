Lösningen är enkel: köp tillbehör. Kruxet är bara att många tillverkare (vi tittar på dig, Apple) tar ut skyhöga priser för enkla saker som sladdar eller adaptrar. Det finns givetvis billigare grejer att köpa, men frågan då blir: ”är det här bra grejer?”.

En fråga som vi tänker besvara med följande artikel.

Belkertech är den lilla grå pluppen.

Belkertech Lightning to usb-c

Det har sagts mycket gott om Apples nya datorer, framför allt de med deras egen processor, M1. Det har också sagts mycket gott om Ipad och Iphone. Problemet är bara att alla Apples nya datorer har usb-c, några av Ipad-modellerna har också det, men i Iphone envisas de med att använda lightning. Ska du ladda datorn krävs en sladd och för telefonen en annan. Tack så himla mycket, Apple…

Nåväl, för 175 kronor kan du runda detta problem. Belkertech – vi kan inte låta bli att tro att de försöker rida på Belkins goda renommé – har en liten adapter som enkelt löser detta. Deras usb-c till lightning-adapter levereras med en liten snodd, som gör att du kan fästa den på usb-c-kabeln, och på så vis vet du alltid var den är.

Belkertech har stöd för usb-pd och kan identifiera olika laddningsprotokoll. Den stöder maximalt 5 V 2,4 A, vilket ger en effekt på 12 watt. Den kan bara ladda och har inte stöd för dataöverföring. Vi ser inte detta som ett större problem, då nästan allt synkroniseras i molnet. Men om du förlitar dig på att föra över bilderna du plåtat med din Iphone via kabel, då är den här adaptern ingenting för dig.

Kostar 174 kronor hos Amazon Sverige

Premiumcord Y-adapter

När Apple dumpade 3,5-millimetersingången på sina telefoner hördes klagoropen ändå till Betelgeuse. Nu är det inte så mycket högljutt klagande, men ibland saknar vi möjligheten att kunna ladda och spela musik.

Säg att du har en bluetooth-högtalare med dassig räckvidd eller bara är less på att bluetooth alltid krånglar och du ska ha fest. Då kan det vara bra att ha telefonen på laddning, samtidigt som den är ansluten via 3,5-millimetersingången på högtalaren, så att du slipper höra din vän Gabriel glatt skråla fram ”Tracks of my Tears” av Smokey Robinson & the Miracles (för övrigt en fantastisk låt!) när batteriet viker in årorna.

Det uppstår ett mellanrum mellan kontakterna som vi inte helt och hållet gillar.

Kvaliteten på Premiumcords Y-adapter är okej, men det är ett avsevärt glapp när lightning-kontakten skjuts in i adaptern. Det är inte så att den inte laddar, men vi trodde först att det var något fel på kontakten då den inte gick hela vägen in och fastnade med ett taktilt ”klick”, som lightning annars gör.

Kostar 104 kronor hos Amazon Sverige

Vips, så har din Macbook Air Magsafe-kontakt.

Elecjet Magjet S

När Apple skrotade Magsafe-laddare, denna fantastiska laddport, blev dag natt, fåglarna slutade kvittra och de tektoniska plattorna rörde sig över jordens skorpa likt Wayne Gretzky på isen. Eller på ren svenska: det dummaste beslut ett företag någonsin har tagit.

Såvida du inte sitter med nya Macbook Pro har du antingen en äldre dator med Magsafe eller, med största sannolikhet, en som laddas via usb-c. Risken för att du snubblar över sladden och drar ned din dator i golvet har således ökat exponentiellt.

Som tur är går det att råda bot på detta. Elecjet Magjet S är en liten adapter som består av två delar. Den ena fäster du på din usb-kabel, den andra skjuter du in i usb-c-porten på din Mac, eller pc, då Elecjet Magjet S är plattformsoberoende, så länge datorn har usb-c. De bägge delarna fäster sedan via magneter, samtidigt som din dator laddas och lever ett säkrare liv.

Det enda smolket i bägaren är att en av dina portar kommer att ha en liten plupp, dock ej skrymmande, som sticker ut från datorn. Men vetskapen om att sladden till din dator numera bara är fäst med en magnet till sladden gör det hela värt.

Elecjet stöder laddning på 20 V/5 A, dataöverföring, det vill säga 100 watt, samt video i 4k 60Hz. Och som sagts tidigare, den här fungerar med allt som kan ta laddning över usb-c-porten, vilket inkludera såväl pc som Ipad och andra surfplattor.

Kostar 250 kronor hos Amazon Sverige

Quntis lightning-kabel

Alla goda ting är tre eller hur man säger. Beställer du Quntis lightning-kabel får du inte bara en eller två, utan tre 150 centimeter långa laddsladdar för din Iphone eller Ipad (så länge din Ipad har lightning-port). Du läste rätt. T r e stycken.

Kvalitetsmässigt kan vi än så länge inte klaga. Vi har använt under snart tre veckor utan problem. Det enda vi kan klaga på är att sladdarna är aningen styva, men med tanke på priset, 199 kronor för tre lightning-kablar, känns det som en petitess. Pluggarna är tillräckligt långa för att du ska kunna använda dem om din telefon bor i ett skal – visst, det finns säkert undantag, men vi har inte stött på något. Hur som helst pryds de av den officiella ”Made for Iphone”-loggan.

En enda två meter lång originalsladd kostar mer än vad det här paketet gör. Det är möjligt att de har längre hållbarhetstid, det får tiden utvisa, men du får löjligt mycket sladd för pengarna i det här paketet. Observera dock att delen som ska in i datorn har usb-a-kontakt. Men de flesta av oss har ändå mängder av usb-laddare som ligger och skvalpar i byrålådorna.

Kostar 199 kronor hos Amazon Sverige

Etguuds usb-c-kabel

När du precis packat upp din nya Ipad står du där med tvättad hals och stirrar med oförstående min på ursäkten till sladd Apple skickat med. En trådsmal meterlång historia som inte gör någon glad. Etguuds tre meter långa tillika tjocka kabel kan göra dig gladare, men inte lycklig.

Det är en rejäl kabel, lindad med nylon för att skydda den från exempelvis klämskador. Det exemplaret vi köpte in var dock aningen trög att få in i usb-porten, men med lite mer tryck fastnar den med ett rejält klickande ljud. Kabeln har stöd för hastigheter upp till 480 megabit per sekund, vilket är långt ifrån vad Apples thunderbolt-sladdar klarar av. Den har inte heller stöd för video, vilket inte behöver vara ett problem om du bara ska ladda.

Vad som är problemet med den här sladden är att den är alldeles för styv! Sladden känns mer som en grov piprensare. Det fungerar om du till exempel ska använda den när du sitter med din bärbara vid skrivbordet, men om du är ute efter en sladd så att du kan ligga i soffan eller sängen med din Ipad, då är den helt enkelt för styv, men att den är billig är svårt att komma runt.

Kostar 150 kronor hos Amazon Sverige

Lightning T splitter audio och laddning-adapter

Sist undertecknad behövde en lightning-splitter var…eh, det har aldrig hänt. Däremot har jag saknat en kombinerad laddare och 3,5-millimeters hörlursjack. Men lightning-splitter…? Nu när inte ens Apple skickar med hörlurar, och de var väl in princip de enda som hade hörlurar med lightning-kontakt, känns det som en onödig pryl. Med detta sagt kan vi konstatera att den gör exakt vad den ska göra.

Designen är däremot inget att hurra för, det blir alldeles för spretigt med två urtag som pekar åt motsatta håll. Då är Premiumcords Y-adapter sladdlösning bättre, plus att den har ett 3,5-millimeters urtag.

Å andra sidan kostar den här prylen 55 kronor, vilket får anses vara prisvärt. Vi har dock svårt att se ett varaktigt användningsområde för den.

Kostar 55 kronor hos Amazon Sverige

Promate Mediabridge

I begynnelsen kunde inte Ipad göra mycket mer än en Ipod Touch. Som tur är har detta förändrats och många använder idag sin Ipad på alla möjliga sätt. Något som Ipad dock inte har är en usb-port. Med Promates Mediabridge får du detta samt en 3,5-millimeters ingång och en lightning-port för laddning. Varför det behövs en 3,5 millimeters ingång för hörlurar är aningen över vår kompetens, då alla Ipad med lightning-kontakt även har en hörlursingång.

Med usb kan du åtminstone koppla in skrivare eller en digitalkamera vars bilder du vill föra över till din Ipad. Visserligen har Promates Mediabridge bra byggkvalitet, men det känns som om du betalar extra för en ingång du inte ens kommer att använda. Visst går det att ladda Ipad samtidigt med Mediabridge, men vi har svårt att se att du skulle behöva ha en usb-enhet inpluggad så pass lång tid att det behövs.

Visserligen har Mediabridge en human prislapp, strax över 200 kronor, men för att den skulle vara värd det hade vi krävt en hdmi-ingång eller inbyggd askkopp. Behöver du kunna plugga in en kamera eller skrivare kan du istället köpa ett tvåpack usb-portar för 125 kronor.

Kostar 215 kronor hos Amazon Sverige

Deleycon

Har du någonsin vaknat och tänkt ”jag behöver nog köpa en laddkabel till min nya Iphone men den ska bara vara 50 centimer lång?”.

Inte vi heller.

Kostar 123 kronor hos Amazon Sverige