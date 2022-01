Då och då dyker det upp bilder på påstådda prototyper av Apple-produkter, som Apple nog helst inte vill att vi ska se men som för oss ger en intressant inblick i designprocessen. Den här gången har Twitter-kontot Internal Archive läckt bilder på en tidig version av Apples externa Magsafe-batteri.

Prototypen har, till skillnad från produktionsversionen, en blank plastyta som på gamla Apple-produkter. En statuslampa sitter baktill på enheten (där den skulle döljas av Iphone, lustigt nog), istället för i botten, och dessutom saknas den gummiring som sitter runt magneterna.

Test: Apple Magsafe Battery Pack – snygg och smidig laddning

Magsafe-batteriet började slutligen säljas under sommaren 2021.

A prototype MagSafe Battery Pack. This unit has a side engraving and seems to be missing the fabric that is usually found on the front of these devices. There also seems to be a status LED on the front, a placement that didn’t make it to production (on bottom). #AppleInternal pic.twitter.com/eiSQ7oNzAQ