Efter att redan ha skrivit om de största Apple-händelserna 2021 är det nu dags att se fram emot året framför oss, ett år fullt av obegränsade och spännande möjligheter. De senaste 12 månaderna har varit händelserika för Apple, men vi kan redan ana hur det kommande året kommer att gestalta sig.

Slutet på en övergång och början på framtiden

Min kollega Jason Snell har redan beskrivit nästa steg i Apples övergång till sina egna processorer för Mac. Det finns flera Mac-datorer som fortfarande väntar på att ta steget från Intel. Om Apple håller sitt tvååriga övergångslöfte, kommer slutet av detta år att bjuda på något som saknar motstycke i företagets historia, där varje enskild produkt tillverkad av Apple bygger på företagets chips.

Integrationen kommer också att öppna dörrar för Apple när det gäller hur de utvecklar mjukvara för sina plattformar, vilket möjliggör mer samspel och funktioner över hela sortimentet.

Förvänta dig att se en omdesignad 27-tums Imac under våren, med rejäla prestanda, möjligen tillsammans med en lika kraftfull Mac mini. Mac Pro lär inte att dyka upp förrän under andra halvan av året. Men 2022 kommer också att se andra generationens Mac med Apples processorer, där MacBook Air tar täten med ett rejält omdesignad utseende, jämfört med sin föregångare. Det är en spännande tid att vara Mac-användare, med tanke på att det är en produkt som närmar sig sin 40-årsdag.

Blir virtuell

Det har gått ett tag sedan Apple gav sig in i en ny produktkategori, den sista var den föga imponerande Homepod, som lanserades 2018. Men saker och ting kan komma att ändras under 2022, nu när ryktena om företagets mixed reality-headset intensifierats de senaste månaderna. Lägg till detta nyheter som att Apple har anställt ar-specialisten Andrea Schubert från Meta, vilket gör att det verkar som att Apple äntligen kan vara redo att visa oss sin vision.

Om ett headset dyker upp i år går det att göra några välgrundade gissningar om det. Den första modellen som dyker upp kommer sannolikt att bli dyr och kommer att fokusera på virtuell och förstärkt verklighet. Det kommer att likna befintliga headset, tänk Oculus och HTC. Det skulle kunna visas upp på WWDC i juni. Frågan är hur Apple ska övertyga den genomsnittliga konsumenten. Vi tippar på att det riktar in sig på kommunikation, mediekonsumtion och spel, men minst två av dessa kommer att kräva ett betydande investering från tredje part.

Headsetet kan vara Apples inträde till metaverse, som andra stora teknikföretag pratar om, men i så fall kommer det förmodligen att bli på ett väldigt typiskt Apple-vis, med hårdare hållning till integritet än konkurrenterna, samt elegant industriell design, men med färre funktioner än vissa av konkurrenterna. Som sagt, om det finns en chans för vr/ar att bli mainstream, är det förmodligen Apple som lyckas med det.

Hemma igen

Eftersom vi under de senaste två åren till stor del suttit i våra hus under pandemin hoppas jag att Apple kommer att ta ytterligare steg in i det smarta hemmet.

Homepod må ha varit en flopp, men dess efterträdare, Homepod mini, verkar gå bättre. Apple TV har inte sett en betydande uppdatering sedan 2015, det kanske är dags för Apple att tänka utanför de bokstavliga ramarna. Att hitta något sätt att kombinera funktionerna hos Homepod mini och Apple TV kan vara en början, särskilt om den också innehåller något slags videochatt för Facetime och Shareplay.

På samma sätt, nu när Matter-initiativet för kompatibilitet för smarta hem faktiskt börjar ta fart, är det dags för Apple att leda utvecklingen för det smarta hemmet. För Apple borde det huvudsakligen betyda att de förbättrar hur vi interagerar med våra smarta enheter, inklusive en redesign av Home-appen samt förbättring av Siris smarta hem-kontroller.

Allt annat

Naturligtvis kommer det att släppas nya Iphones och Ipads längs vägen samt ett par olika versioner av Apple Watch. Uppdateringar till Mac OS, IOS och Ipad OS kommer utan tvekan att lanseras under WWDC, men vad dessa exakt kommer att innehålla får någon annan gissa.

Trots problem med leveranskedjan och effekterna av covid är Apple redo för ännu ett framgångsrikt år. Företaget hade ingen brist på intäkter året som gick, och jag kan inte för mitt liv tro att det kommer att ändras under 2022.

Håll i dig: 2022 kommer att bli en vild färd.

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt