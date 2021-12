Nästa kommer ”The Sound of 007” – en dokumentär om musik i James Bond-filmerna – ha premiär på Apple TV Plus rapporterar Deadline.

Filmen produceras av MGM, Eon Productions och Ventureland och blandar intervjuer med musik och klipp från samtliga Bond-filmer, från Dr. No som släpptes 1962 till No Time to Die som (till slut) hade biopremiär tidigare i år.

Ledmotiven i Bond-filmerna har blivit nästan lika ikoniska som 007 själv, med bidrag från bland andra Shirley Bassey, Carly Simon, Duran Duran, A-ha och nu senast Billie Eilish.