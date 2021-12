Ted Lasso är en av de mest populära serierna på Apple TV Plus hittills, så det lär inte komma som någon större överraskning att komediserien återigen har nominerats till den högt ansedda utmärkelsen Critics Choice Awards.

Utöver nomineringen som Bästa komediserie kan även skådespelarna Jason Sudekis, Hannah Waddingham och Brett Goldstein plocka hem var sitt pris för sina roller i serien.

Vid sidan av de fyra nomineringarna för Ted Lasso har Apple även fått fem nomineringar för For All Mankind, The Morning Show, Acapulco, Schmigadoon! och musikalen Come From Away.

Vilka som vinner priserna i slutändan meddelas den 9 januari.