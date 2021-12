Pokémon Go släpptes 2016 men är fortfarande så populärt att det ligger på topplistorna på App Store. I Sverige var det nummer åtta bland gratisspel under 2021.

Utvecklaren Niantic släppte under förra veckan en till synes vanlig, mindre uppdatering av spelet som visade sig innehålla en riktigt glad överraskning för alla Iphone-spelare. Dolt i en undermeny i spelets inställningar finns nämligen en inställning för att använda telefonens naturliga uppdateringsfrekvens.

Pokémon Go har i alla år varit låst till 30 bilder per sekund, men med den nya inställningen ökar uppdateringsfrekvensen till 120 bilder per sekund på Iphone 13 Pro och upp till 60 bilder per sekund på äldre modeller. Vi har testat på en gammal Iphone X och även på en telefon som är nästan lika gammal som Pokémon Go blir animationerna avsevärt jämnare och snabbare.

Öppna spelets inställningar, skrolla längst ner och välj Advanced Settings. Aktivera Native Refresh Rate och vips blir spelet bättre.