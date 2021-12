Förutom att två svenska spelstudios vann priser för sina spel, vet vi nu också vilka appar som föll det svenska folket i smaken. Inte helt oväntat hamnade Microsoft Teams, Bank-ID högst upp bland gratisappar. I kategorin betalda appar hamnade Ta Körkort högst upp. Dessutom verkar det finnas många trötta föräldrar, då appen Babynaps, där föräldrar får förslag på sovtider för sin bebis för att hitta en rutin så att barnet sover lagom dagen och gott på natten, placerades högt upp bland betalapparna.

I kategorin gratisspel toppar Among us! och bland betalspel finner vi, inte helt oväntat, Minecraft.

Här är hela listan

Mest nedladdade gratis appar för Iphone

Microsoft Teams Bank-ID säkerhetsapp Swish betalningar Instagram Kivra Youtube: Watch, Listen, Stream Whatsapp Messenger Google Maps Snapchat Tiktok

Mest nedladdade betalappar för Iphone 2021

Ta Körkort Babynaps The Wonder Weeks Copabet Mammamage 2.0 Procreate Pocket Autosleep Track Sleep on Watch Öppna Skolplattformen Forest - Your Focus Motivation Ta AM-Körkort



Mest nedladdade gratisspel för Iphone 2021

Among us! Project Makeover Roblox Count Masters: Crowd Runner 3D Water Sort Puzzle Hay Day Stacky Dash Pokémon GO New QuizDuel Woodoku



Mest nedladdade betalspel för Iphone 2021

Minecraft

Bloons TD 6

Geometry Dash

My Child Lebensborn

Plague Inc.

Heads Up!

Monopoly

Bloons TD 5

True Skate

Pippi's Villa Villekulla!