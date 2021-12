Apples App Store Awards 2021 slutade med att två svenska spelutvecklare fick pris. Apparna valdes ut efter vissa kriterier, vilka var kvalitet, innovativ teknik, kreativ design och positiv kulturell påverkan.

Under presentationen sade Tim Cook: ”Utvecklarna som vann App Store Awards 2021 utnyttjade sin egen drivkraft och vision för att leverera årets bästa appar och spel – vilket väckte kreativiteten och passionen hos miljontals användare runt om i världen."

Bland årets bästa appar och spel fanns svenska Toca Life World, utvecklat av svenska Toca Boca, som vann titeln Iphone App of the Year. En överraskad vinnare av titeln Apple TV Game of the Year var Mattias Olsson, grundare och vd för Pixelbite, vars spel Space Marshals 3 imponerat stort på juryn.

– Det kom som en total överraskning. Vi fick ett paket skickat till oss från Apple, men vi fick instruktioner om att inte öppna det. Sedan fick vi delta i videosamtal med en massa andra utvecklare och först då fick vi öppna paketet, som innehöll en App Store Award, säger Mattias Olsson via en brusig videolänk.

Space Marshalls 3 vann priset Apple TV Game of the Year

Vi frågade hur en spelutvecklare ska gå tillväga när de designar ett spel för Apple Arcade, vilka begränsningar finns och vilka utmaningarna är.

– Oftast är det svårare när du inte har en joypad, men faktum är att det var enklare med touch-kontroll. Andra utmaningar är att driva handlingen framåt utan dialog, men det gick bra det med.

En annan vinnare var rollspelet Fantasian, producerat och skapat av Hironobu Sakaguchi, som bland annat ligger bakom spelserien Final Fantasy. Tillsammans med spelstudion Mistwalker fick de priset för Apple Arcade Game of the Year.

– När jag började skapa spelet var min tanke att det här skulle bli mitt sista spel, jag ville ge allt. I Fantasian användes diorama som bakgrunder och datoranimerade figurer tillsammans för första gången. Vi lade ned enormt mycket tid på alla miniatyrer för att skapa stämning i spelet, berättade Hironobu Sakaguchi för M3.

Fantasian fick priset Apple Arcade Game of the Year.

Spelet ser onekligen läckert ut och genom att blanda riktiga objekt med datoranimerade får spelet en känsla av verklighet.

Alla 2021 App Store Awards vinnare:

Appar

Iphone App of the Year: Toca Life World, Toca Boca.

Ipad App of the Year: Luma Fusion, Luma Touch.

Mac App of the Year: Craft, Luki Labs Limited.

Apple TV App of the Year: Dazn, Dazn Group.

Apple Watch App of the Year: Carrot Weather, Grailr.

Spel

Iphone Game of the Year: League of Legends: Wild Rift, Riot Games.

Ipad Game of the Year: Marvel Future Revolution, Netmarble Corporation.

Mac Game of the Year: Myst, Cyan.

Apple TV Game of the Year: Space Marshals 3, Pixelbite.

Apple Arcade Game of the Year: Fantasian, Mistwalker.