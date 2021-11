Apple Music Awards är en prisutdelning där Apple nu för tredje året i rad delar ut priser till några av de största artisterna på företagets streamingtjänst under det gångna året.

Priset för årets globala artist går i år till The Weeknd. Hans album ”After hours” från 2020 lades till i biblioteket av fler användare än någon annan manlig artist på Apple Music.

Utmärkelserna för årets nykomling, årets album och årets låt gick alla till 18-åriga Olivia Rodrigo vars ”Divers license” toppade listorna världen över när den släpptes i januari.

Årets låtskrivare blev Gabriella Sarmiento Wilson, känd under artistnamnet H.E.R., för albumet ”Back of my mind”.

Nytt för i år är priser för årets artist i fem regionala kategorier: