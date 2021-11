Under helgen besökte Tim Cook sina hemtrakter i Alabama, USA. Väl på plats tilldelades han Auburn Univeritys mest prestigefyllda utmärkelse, The Institute of Industrial and Systems Engineers Captains of Industry Award, rapporterar 9 to 5 Mac.

Tim Cook läste till civilingenjör vid Auburn University och började därefter jobba IBM. Under sina 12 år på företaget läste han också företagsekonomi vid Duke University varpå han värvades till Apple av Steve Jobs.

Under besöket träffade Tim Cook också Auburn Universitys lag i amerikansk fotboll som han höll ett kort tal för. Laget spelade senare en match mot University of Alabama där Tim Cook utsågs till matchens hederskapten.

