Apple har nu släppt sin årliga julreklam. Årets reklam, Saving Simon, är en kortfilm om en snögubbe inspelad på Iphone 13 Pro som demonstrerar mobilens kamera.

Kortfilmen är regisserad av Jason Retman (Juno, Up in the Air, Ghostbusters: Afterlife) och Ivan Reitman (Ghostbusters, Twins, Junior).

Förutom att vara filmad av proffs tillägger reklamfilmen i det finstilta att inspelningen använt sig av extra mjukvara och hårdvara. Exakt vad detta är anges dock inte.

