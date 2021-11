The AAPL Collection är en Dubai-baserad organisation som samlar på gamla Apple-prylar, främst från de tidiga åren men även en del senare produkter.

På amerikanska helgdagen Thanksgiving fick samlarna fint besök av ingen mindre än Apple-grundaren Steve Wozniak. Då passade de på att plocka fram en Apple 1, företagets första dator som bara tillverkades i 200 exemplar.

I en video som har delats på Twitter kan vi tydligt se hur förvånad Woz blir, och han frågar genast efter en penna som han signerar först kretskortet och sedan 6502-processorn med.

Today we reunited the Master with one of his creations…what an amazing experience! pic.twitter.com/UhiNtZhtUl