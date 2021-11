Testad produkt: Dockcase Smart Hub

Pris: Från 101 dollar på Kickstarter

Med bärbara datorer som har allt färre portar är det nästan nödvändigt att ha en usb-c-hub som ger dig tillbaka många av de saknade portarna. Dockcase har tidigare gjort en kallad Visual Dock och nu är de tillbaka med en uppgraderad version kallad Smart Hub. Den ligger i skrivande stund ute på Kickstarter och är fullt finansierad, men tiden att beställa rinner snabbt ut...

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Ibland krånglar prylarna du kopplar in till en usb-hub och då är det stört omöjligt att veta varför. Om du inte har Dockcase Smart Hub förstås, för då ser du exakt vilken effekt eller hastighet varje port har. Och du kan gå in och skruva på inställningarna för att lösa problemet. Om du vet vad du gör förstås. Även utan detta nörd-läge är det en mycket kompetent usb-c-hub som stöder hög hastighet och hög laddningseffekt.

Positivt Full koll på portarnas inställningar

Hög hastighet på alla usb-portar

Kan skala upp 30 hz till 60 hz skärmfrekvens

Uppgraderbar för maximal kompatibilitet Negativt Mest för den väldigt teknikintresserade

Lite klumpigt menysystem

Inget displayport-uttag

Inte längre någon minneskorts-läsare

Design och konstruktion

Som namnet antyder är detta ingen dumburk och det syns tydligt då hubben unikt nog har en liten skärm på ovansidan, samt en menyknapp på sidan. Anslutningen till datorn görs med en usb-c-sladd och en sådan medföljer, tydligt märkt att den både klarar 100 watts laddning och 10 Mbit/s hastighet. Den är dock inte märkt med någon logotyp som tyder på att den är certifierad. Lyckligtvis är den löstagbar då 20 centimeter kanske duger på resan, men på skrivbordet vill du nog ersätta den med en längre.

Foto: Jonas Ekelund En välbyggd hubb med kvalitetssladd.

Chassit är av metall och har, till skillnad från den tidigare modellen, en aktiv kylningslösning med en liten fläkt. Att bränna på med 100 watts laddning samtidigt som du kör 4k och strömmar data ger en del värmeutveckling. Vi lyckades dock inte få adaptern speciellt varm ens under våra prestandatester, så det måste vara i extrema fall under lång tid.

Funktioner och användarupplevelse

Där den tidigare modellen obegripligt nog saknade en usb-c-dataport har denna lyckligtvis fått en sådan. En ytterligare usb-c-port är till för strömförsörjning och kan matas med 100 watt. Du kan fördela dem med upp till 95 watt till datorn, eller 5–25 watt på portarna för att exempelvis driva externa hårddiskar eller ladda anslutna mobila enheter.

Det finns tyvärr ingen displayport, men hdmi-porten klarar upp till 60 hertz i 4k-upplösning. Vad som är unikt är att du kan skala upp signalen från 30 hertz på en gammal dator till 60 hertz för din moderna skärm. Detta fungerar exempelvis på Macbook Pro från 2016. Det görs genom att ändra läge på porten i menysystemet, och där kan du även ändra signalnivå för att felsöka problem som flimrande eller svart skärm.

Foto: Jonas Ekelund Oöverträffade inställningsmöjligheter för att vara en hubb.

Menysystemet navigerar man med korta eller långa tryck på en menyknapp, vilket inte är speciellt intuitivt eller pedagogiskt. Här kan du ställa in om hubben ska prioritera datahastighet, laddning eller video alternativt balansera det manuellt. För varje underavdelning kan du verkligen grotta ner dig och exempelvis välja vilken Power Delivery-version som ska användas, eller kolla temperatursensorerna. Underbart nördigt, men väldig överkurs för de allra flesta konsumenter.

Prestanda och uppsummering

Två av usb-a-portarna är bara 2.0, vilket för all del är bra för mus och tangentbord. Men till skillnad från de flesta andra hubbar vi testat finns det även två stycken usb 3.2 Gen 2 som klarar 10 Gbit/s. Den enda usb-c-porten är även den specificerad till 10 Gbit/s, vilket den naturligtvis också levererar. Att få hög hastighet på alla portar är det faktiskt bara Microsofts och Caldigits hubbar som har klarat tidigare.

Foto: Seesaw Många anslutningar och hög hastighet på portarna

Nu när vi börjar närma oss 2022 kan vi däremot inte låta bli att fråga oss när vi ska få se usb 4-portar, en standard som trots allt funnits sedan 2019. Eller åtminstone usb 3.2 gen 2x2 från 2018 som skulle ge oss 20 Gbit/s.

Vi undrar också hur många som vågar stoppa in en hub med eget operativsystem från en liten tillverkare och låta all sin trafik gå via den. Här har Seesaw en del att göra för att försäkra sina kunder att mjukvaran inte har bakdörrar eller är öppen för att bli hackad.

Specifikationer

Tillverkare: Seesaw

Testad: November 2021

USB-A portar: 2x 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s), 2x 2.0 (480 Mbit/s)

USB-C portar: 1x 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)

Laddningsström: 100 watt PD 3.0

VGA: -

HDMI: HDMI 2.0b 4K 60 Hz HDR10

Displayport: -

Ethernet: Gigabit

SD-kortläsare: -

Skärm: 1,54 tum

Storlek: 151 x 50 x 17 mm

Rek. pris: 117 dollar inkl frakt

