Enligt källor till The Information, via The Verge, så kommer Apples anställda att återvända till kontoret 1 februari 2022. Återkomsten kommer ske i form av en hybridmodell där både kontors- och hemarbete förekommer.

Inledningsvis kommer de anställda att tillbringa en till två dagar på kontoret och i mars utökas detta till måndag, tisdag och torsdag. Vissa anställda kan bli ombedda att komma in till kontoret fyra till fem dagar per vecka och deras roll kräver det.

Företaget utökar nu också mängden distansarbete som de anställda har möjlighet att göra från två till fyra veckor per år.

Läs också: Apple sparkar en av ledarna bakom Appletoo-rörelsen