Världens största Iphone-leverantör Foxconn säger att de förväntar sig att den pågående globala chippbristen kommer att hålla i sig även under första halvan av 2022, rapporterar The Wall Street Journal, via Macrumors.

Detta innebär att Apple framöver kommer få det fortsatt tufft att möta efterfrågan på Iphones, Ipads, Macs och Apple Watch. Något som i dagsläget resulterat i långa leveranstider och att Apple uppmanat sina kunder att beställa sina prylar i god tid ifall de vill hinna få dem innan jul.

Tidigare har också Tim Cook varnat för att det kan bli minskad produktion av Iphone fram till årsskiftet på grund av chippbristen.

