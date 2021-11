Julia Roberts har valt att hoppa av den kommande Apple TV Plus-serien The Last Thing He Told Me. Detta efter att skådespelerskan stött på problem med sitt schema.

Julia Roberts roll kommer istället spelas av Jennifer Garner (Alias, 13 snart 30, Love, Simon, med flera), rapporterar Deadline. Garner kommer också vara exekutiv producer för serien som prouceras av Reese Witherspoons Hello Sunshine.

Tv-serien, baseras på Laura Daves bok med samma namn, följer en kvinna som formar en oväntad relation med sin 16-åriga styvdotter medan hon söker efter sanningen bakom varför hennes man plötsligt försvunnit.

Jennifer Garner spelar även huvudrollen i Apple TV Plus miniserie My Glory Was I Had Such Firends som hon också är exekutiv producent för tillsammans med J.J. Abrams och Ben Stephenson.

