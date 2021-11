Uppdatering: Sedan jag skrev den här kolumnen har flera Macworld-läsare berättat om liknande problem på M1 Macbooks. Vissa läsare har inaktiverat tillägg och andra har föreslagit att det är relaterat till Webkit. Det finns också Reddit-trådar med användare som berättar om sina erfarenheter.

Under de senaste tio månaderna har jag använt en 13-tums M1 Macbook Pro. De flesta dagar är den fantastiskt, med exceptionell batteritid och utmärkta prestanda. Det är en enorm uppgradering jämfört med min tidigare 2016-modell.

Men vissa dagar är det nästan omöjligt att få något gjort. Oftare än någon annan Mac jag har haft i min ägo har den här datorn regelbundna krascher, som ofta verkar vara relaterade till minnesproblem. Det har varit nästan omöjligt att fastställa ett mönster, men jag antog att det var något som mitt arbete installerade på datorn. Efter att ha läst många rapporter den här veckan om liknande problem är jag inte längre lika säker.

När Gregory McFadden twittrade att Control Center använde 26 gigabyte av 64 gigabyte internminne på sin nya Macbook Pro såg skärmdumpen bekant ut. Visserligen har Control Center aldrig slukat så mycket ramminne för mig, upptäcker jag ändå regelbundna toppar när jag använder Safari och Photoshop Elements. Jag har även sett mer sporadiska problem med Mail och andra appar. Ibland orsakar problemen sänkta prestanda, som löser sig automatiskt efter några minuter, andra gånger låser sig datorn en omstart är enda lösningen.

So glad I got 64GB of memory on my new Mac so I can use 26GB of it for control center... Wait... what. pic.twitter.com/inCOPaii1o