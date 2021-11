Det är massor av prat och väldigt lite verkstad när det handlar om Apples påstådda bilsatsning. Och kanske är det inte så konstigt heller.

Bilbranschen är extremt svår. Marginalerna är små för de flesta spelare. För att tjäna stora pengar måste många bilar säljas, men på det kommer också att bilmarknaden är svår att slå sig in på. Det är en otroligt komplicerad, dyr produkt som tar lång tid att utveckla. Riskerna är stora och kostnaderna höga innan den första kronan kan tjänas.

Visst har Apple de ekonomiska musklerna, men Apple gör inte vad som helst med sina pengar bara för att man kan.

Under alla år av rykten om en kommande Apple-bil, har vi sett flera potentiella partners för Apple att dela sin risk med. Under början av året pratades det om koreanska Kia/Hyundai. Senare under året har Foxconns bilplattform verkat vara en rimlig grund för Apple att bygga vidare på.

Apples tradition av att vilja kontrollera produkten nästan ända från början, tills att produkten når kunden, lär dock ha försvårat samtalen en hel del.

Vad som torde vara den största förebilden i branschen, som på dryga tio år både lyckats elektrifiera och digitalisera bilen och bilägandet, effektivisera produktionen och samtidigt lansera något som i alla fall börjar liknar självkörning, är såklart Tesla.

Det tog ett decennium av slit och företaget har varit väldigt nära ruinens brant, men nu är företaget till sist i ett läge där orderböckerna är längre än vad företaget kan producera, och marginalerna per såld bil börjar se väldigt hälsosamma ut. Men det tog alltså mer än tio år, och den segern var aldrig självklar.

Det pågår flera spännande förändringar samtidigt i bilbranschen med elektrifiering, digitalisering, och inte minst autonom körning. Sådana stora förändringar öppnar för att gamla drakar kan gå under och nya spelare tar vid, men spelreglerna är också oförutsägbara.

Att den Tim Cook vi känner till, med sin förkärlek för marginaler, och full kontroll över hela kedjan skulle vilja ge sig in i en sådan bransch är faktiskt inget annat än förvånande.

Fast Apple behöver ju faktiskt inte göra det över huvud taget. Om företaget är ute efter nya områden att tjäna pengar inom finns andra branscher som skulle kunna ge mer, och tryggare, pang för pengarna.

Inte minst medicin är ett sådant område.

Dags att skrota Project Titan

Medicinsk utrustning är ofta dyr, och många apparater som är tänkta för personligt bruk skulle kunna må bra av lite mer användarcentrerad utformning. Samtidigt finns potential att sätta fler medicinska produkter i händerna på privatpersoner.

Tänk att istället för att gå på en kroppslig besiktning hos läkaren någon gång per decennium, så mäts ett antal datapunkter varje dag. Nej, du behöver inte kolla på siffrorna varje timme och stressa över det. Hälsodatan kan göra mer nytta när den samlas över tid för att visa positiva och negativa trender – istället för att få en chock per decennium.

Att sätta en icke-invasiv, lättanvänd blodsockermätare i var mans hand, skulle kunna göra mycket för livskvaliteten för diabetespatienter. Produkten och plattformen för att leverera tekniken har Apple redan – Watch.

Och det stannar naturligtvis inte vid blodsockermätare. Om Apple kan popularisera annars svårtillgänglig medicinsk utrustning har man mycket att hämta.

Även ur ett folkhälsoperspektiv finns mycket att vinna. Apple har själva nämnt i en tidigare patentansökan för en icke-invasiv blodsockermätare att samhällets kostnad för typ 2-diabetes uppgår till 825 miljarder dollar per år. Och de siffrorna gäller bara USA.

Det kanske allra starkaste tecknet är att även Tim Cook själv sagt att hälsa och medicin är väldigt spännande områden, men som vanligt utan att avslöja några fler planer än så.

Hälsa kan ge bättre skörd

Den privatägda bilen har länge varit konsumentprodukternas konsumentprodukt – en dyr statussymbol och en målbild. Många bilägare kommer ihåg sin första bil. Men marknaden är också svårnavigerad, komplicerad och dessutom rejält utmanad från både tekniskt, politiskt och inte minst klimathåll.

Medicin som konsumentprodukt är mindre utforskad mark. Dessutom lär det finnas goda marginaler för Apple och Tim Cook att ta del av, när tidigare avancerade och dyra produkter ska tillgängliggöras för fler.

År av spekulationer om Apple-bilens vara eller icke vara lär inte ta slut här, men klart är att det finns andra produktkategorier än den närmast omöjliga bilbranschen att ge sig in i när det spekuleras i vilka produkter som ska stå för Apples tillväxt de kommande tio åren.

Det finns lägre hängande, och mer dyrbar, frukt för Apple att hämta än bilar.