Sedan en tid tillbaka har Apple producerat ett antal egna poddar, däribland Oprah's Book Club, For All Mankind: The Official Podcast och The Line.

Hittills har Apples poddar haft en koppling till innehållet på Apple TV Plus, men nu är det dags för den första helt fristående podden.

Hooked berättar historien om Tony Hathaway, en framgångsrik ingenjör på Boeing som blev beroende av läkemedlet Oxycontin. För att få tag på pengar rånade han ett trettiotal banker under ett års tid innan han i februari 2014 greps av polisen i Seattle, Washington.

De tre första avsnitten av Hooked finns nu tillgängliga i appen Podcaster och nya avsnitt publiceras varje onsdag.