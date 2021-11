Dylan (@dylandkt), som tidigare exakt har förutspått detaljer om Macbook Pro, Iphone 13 och 24-tums Imac, har läckt flera detaljer om 27-tums Imac, vilka onekligen låter som en återkomst av Imac Pro, som avvecklades tidigare detta år. Och ja, den ska också vara rymdgrå.

Dylan hävdar att Imac kommer att ha ”samma M1 Pro och M1 Max” som nya Macbook Pro, som lanserades förra månaden. Han säger också att basmodellen kommer att ha 16 gigabyte arbetsminne och 512 gigabyte lagringsutrymme, precis som Apples nya bärbara Macbook Pro. För närvarande har 27-tums Imac 8 gigabyte arbetsminne, som kan utökas till 128 gigabyte.

Imac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to Imac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022