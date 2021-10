Testad produkt: Macbook Pro 16 M1 Max

När Macbook Pro 16 landar på skrivbordet är det onekligen en best i bästa gå bort-kläderna du har framför dig. Om vi ska raljera är det en retroinspirerad dator, med tanke på att även den här har fått magsafe-laddare, fler portar och minneskortläsare. Men ibland var det faktiskt bättre förr. Och även företag som Apple kunde inse att deras butterfly-tangentbord sög så mycket att Electrolux ringde och ville ha tillbaka sitt vakuum, samt att de som verkligen gillade Touchbar kunde räknas på ena handens fingrar.

Byggkvaliteten

Styrplattan

Snabb!

Skärmen Negativt Priset

Smutt och smidig

Nu har vi alltså fått tillbaka riktiga Macbook Pro, och det är ett kärt återseende. 16-tummaren känns, trots sin storlek, mer som en 15-tummare. Genom att minska ramen runt skärmen har Apple lyckats hålla ned storleken…och varit vänliga att ge oss en notch, flärp, kalla det vad ni vill. Och ja, det ser underligt ut, men precis som med Macbook Pro 14 vänjer du dig snabbt.

Macbook Pro 16 M1 Max med "retro look".

Och om ditt estetiska sinne skakar i fosterställning kan du enkelt göra något av följande: 1) Byt till en mörkare bakgrund, 2) byt till mörkt läge eller, 3) dra dig till minnes hur mycket du klagade när Iphone X släpptes med notch och hur snabbt du kom över det.

Liksom lillebror Macbook 14” har den ett något stramare utseende. Första intrycket är att den är kantig, men har samtidigt mjuka linjer. När du fäller upp locket tittar du på 7,7 miljoner pixlar, som sitter i en ljusstark Liquid Retina XDR-skärm med upplösningen 3 456 x 2 234 och en pixeltäthet på 254 ppi.

Det är en ljusstark skärm, upp till 1 000 cd/m² kontinuerlig ljusstyrka över hela skärmen som kan toppas till 1 600 cd/m² lokalt. Färgomfånget är P3. Och även den här har, fattas bara, adaptiv promotion-teknik, som kan gå upp till 120 Hz. Om vi lämnar sifferexercisen innebär det att scrollande på webbsidor blir mjukt och smidigt. Vilken frekvens den ska använda sker per automatik, men du kan gå in i inställningar och ställa in själv.

Macbook Pro 16 och 14. Trots sin stora skärm är den ändå smidig.

En 1080p webbkamera som utnyttjar all svart magi som finns i M1 Max-processorn gör att de som deltar i ett zoom-samtal eller liknande inte ryggar tillbaka av förfäran när de ser dig. I den här kameran ser du riktigt bra ut! Tyvärr får vi inte Centerstage, utan det är förärat Ipad-användarna.

M1 Max – bisarr grafikprestanda

Nu när vi klarat av formalia är det väl bara att gå direkt på Apples senaste SoC (Socket on a chip), M1 Max. M1 Max har samma 10-kärniga cpu som M1 Pro, med åtta högpresterande kärnor och högeffektiva som ger upp till 1,7x snabbare prestanda än M1.

Upp till 32 grafikkärnor som kan leverera 10,4 teraflops grafikprestanda, vilket gör den fyra gånger snabbare än M1. Minnesbandbredden är 400GB/s, dubbelt så snabb som M1 Pro och sex gånger snabbare än M1. Och den är dessutom otroligt energisnål. Du kan belasta processorn med tunga uppgifter i timmar innan batteriet viker in årorna.

I våra diagnostiska tester, som Cinebench och Geekbench var M1 Max grafikprestanda helt bisarr. M1 Max fick 48 605, 14 000 poäng mer än M1 Pro! I övriga tester var det i princip ingen skillnad alls jämfört med M1 Pro, i vissa fall var resultatet något lägre, dock inom felmarginalen. Vad exakt detta beror på vet vi inte, det kan vara så enkelt att vissa benchmark-program inte kan utnyttja alla kärnor. Vi vet inte. Vad vi däremot vet är att mätarna i Black Magic Disk gick i botten när vi mätte läs- och skrivhastighet. Resultatet för läsning var 5 697 MB/s och skrivning 7 078,4 MB/s.

När vi konverterade en 3,28 gigabyte 8k video till 1080p i Handbrake var skillnaden mellan M1 Pro och M1 Max hårfin. M1 Max klockade inte på 5,58, två sekunder snabbare och inom felmarginalen. När vi exporterade ett 8k klipp till 1080p i Final Cut Pro spände M1 Max musklerna. Det tog 35,5 sekunder, 22 sekunder snabbare än M1 Pro.

M1 Max har en tiokärnig processor, grafikprocessor medupp till 32 kärnor, minnesbandbredd på 400 GB/s, upp till 64 GB snabbt, enhetligt minne och Media Engine med två ProRes-acceleratorer.

Som vi redan påpekar i testet av MacBook Pro 14, 22 sekunder är inte mycket, men då är våra klipp bara ett par minuter långa. Arbetar du med långfilm tjänar du in många dyrbara minuter med en snabb dator. För att inte tala om du arbetar med 3d-modellering i Cinema 4D eller mixar symfoniorkestrar i Logic Pro, M1 Max kan hantera 1 500 spår i Logic Pro utan att hicka.

Det är den typen av arbetsområden Macbook Pro 14 & 16 är gjorda för. Och med tanke på pandemi och hemarbete är de exemplariska, då du kan arbeta var som helst med sjukt avancerade och krävande arbeten, utan att behöva en stationär dator.

Magsafe är ett kärt återseende.

Givetvis har professionella maskiner ett lika professionellt pris. Nya Macbook Pro 16 kostar från 30 000 kronor. En hissnande summa för en vanlig konsument som surfar, mailar och pillar lite i appen Bilder. Men för den professionella användaren som ska rendera miljoner pixlar i ett virtuellt 3d-landskap eller redigeraren som ska klippa en långfilm, som nu kan göra det var de än befinner sig, är det inget att snacka om. Men visst fan är den dyr!

Specifikationer

Produktnamn: Apple Macbook Pro 16 M1 Max

Testad: Oktober 2021

Tillverkare: Apple

Processor: Apple M1 Max, 10 kärnor

Grafik: Apple M1 Max graphics 32 kärnor

Minne: 64 GB, lpddr5

Lagring: 4 TB ssd

Bildskärm: 16 tum Liquid Retina XR, 3 456 x 2 234 bildpunkter

Webbkamera: 1080p

Anslutningar: 3 st thunderbolt 4, hdmi, SDXC-minneskortläsare, 3,5 mm jack.

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5

Operativsystem: Mac OS Monterey

Övrigt: Fingeravtrycksläsare

Batteritid: Upp till 21 timmar

Storlek: 35,57 x 24,81 x 1,68 cm

Vikt: 2,17 kg

Rek. pris: Testad modell: 59 995 kronor. Grundmodellen (med M1 Max): 42 995 kronor, med M1 Pro: 29 995 kronor.

Aktuellt pris: Kostar 59 995 kronor hos Apple övriga priser finns på Prisjakt

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 12 293 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 536 poäng

Geekbench 5, cpu: 11 818 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 732 poäng

Geekbench 5, grafik: 48 605 poäng

Disk, läsning: 5 697 MB/s

Disk, skrivning: 7 078,4 MB/s