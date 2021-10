Radeon Pro W6900X är det fetaste grafikkortet du kan välja till i Mac Pro. Det kostar 75 000 kronor och drar ensamt 300 watt men får ändå se sig slaget av Apples nya M1 Max-chipp i ett fototest.

Det är utvecklarna av Affinity Photo som har kört programmets inbyggda benchmarktest på dels en Macbook Pro med M1 Max och dels i Mac Pro med W6900X, och laptopen var snabbare på alla deltester. I det renodlade grafiktestet var skillnaden marginell, medan cpu-baserade tester visade större skillnad.

Affinity Photo är så klart bara ett program, men resultatet pekar på vad Apples chipp kan åstadkomma i program som drar full nytta av dem.

Enligt Andy Somerfield, som leder utvecklingen av programmet, beror det fantastiska resultatet på att M1 Max gör tre saker riktigt bra: Hög beräkningskapacitet (många flops), hög minnesbandbredd och snabba överföringar mellan cpu och grafikkort.

Det är den sista punkten som Apple har fått till mycket bättre genom att låta cpu och grafikkrets dela på samma minne. Det innebär att data helt enkelt inte behöver flyttas, vilket i vissa applikationer ger ett enormt prestandalyft.

The #M1Max is the fastest GPU we have ever measured in the @affinitybyserif Photo benchmark. It outperforms the W6900X - a $6000, 300W desktop part - because it has immense compute performance, immense on-chip bandwidth and immediate transfer of data on and off the GPU (UMA). pic.twitter.com/iPg3L56y2u