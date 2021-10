Stor som ett antal Ipad-enheter staplade på varandra, och i gulnad plast. Detta liknar såklart ingen Ipod vi sett tidigare, men här finns ändå hörlursuttag, firewire-port, en liten skärm, ett fungerande skrollhjul och de fyra knapparna från Ipod.

Det är Cabel Sasser från sajten Panic som har delat en Ipod-prototyp daterad till 3 september 2001. Ipod-fadern Tony Fadell har i en tweet bekräftat att det rör sig om en riktig Ipod-protoyp, kallad P68/Dulcimer.

Den ovanliga formen – och storleken – var där för att dölja Ipods verkliga design från nyfikna ögon. På insidan fanns mest luft, men prototypen ska ha varit fullt fungerande.

Fler bilder finns att beskåda hos Panic.

This is a P68/Dulcimer iPod prototype we (very quickly) made before the true form factor design was ready. Didn’t want it look like an iPod for confidentiality - the buttons placement, the size - it was mostly air inside - and the wheel worked (poorly) https://t.co/qeNMHMmVsc