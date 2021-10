Måndagens Apple-event var ovanligt kort, men så snart vi kommit förbi den (smått obegripliga) enbart röst-prenumerationen av Apple Music, och Airpods 3 som vi i princip redan kände till alla detaljer om, började det hända grejer.

Nya Macbook Pro är en ursäkt till världens Macbook-användare. Men en väldigt, väldigt, bra ursäkt.

Magsafe

Varför ändra något som fungerar? Sällan har det väl varit mer träffande än med Magsafe på Macbook Pro. Apple uppfann en enkelt och smått genial teknik med magneter som säkert räddat åtskilliga datorer från att åka i golvet. Men när Macbook Pro kom år 2016 rök det till förmån för enbart usb-c. Varför? För att usb-c är snyggare? För att Jony Ive tyckte det? Det står skrivet i stjärnorna.

Krönika: Äntligen börjar Apple släppa Jony Ive-tänket

Nu är i alla fall Magsafe tillbaka. Det är så självklart att en Macbook ska ha Magsafe att det är obeskrivligt varför Apple tillverkat bärbara datorer utan det i fem års tid.

Dessutom behöll Apple möjligheten att ladda även via thunderbolt 4/usb-c-portarna. Perfekt för kunna ta med ett usb-c-batteripack, eller för att ladda datorn direkt via en skärm. Magsafe-laddning med möjlighet att ladda också via usb-c – precis så ska det vara.

Foto: Apple

Hdmi-kontakten

Det har gått några år sedan Apple försökte tvinga på oss en enbart usb-c-livsstil, men riktigt så enkelt har det inte gått. Skiftet till usb-c har tagit längre tid än vad Apple nog tänkt sig, men hdmi har aldrig blivit helt irrelevant. I många konferensrum, på många tv-bänkar, och på många skrivbord är det just hdmi som gäller.

Nu slipper vi en adapter bara för att kunna koppla in en skärm – tack, och på tiden.

Foto: Apple

Sd-kortläsaren

Macbook Pro har saknat sd-kortläsare ända sedan 2016. När jag frågade en representant från Apple om just detta vid lanseringen av Macbook Pro år 2016, sades det att vissa kunder vill ha sd-kortläsare, andra vill ha cf-kortläsare. Man kommer aldrig kunna göra alla användare glada, så det är bättre att folk får använda en egen adapter.

Ursäkta?

Maken på arrogans inför sina användare var förbluffande, även för att komma från Apple. Så om det är svårt att bestämma sig för en läsare, då ska ingen få någon?

Det var ett obegripligt resonemang som nu rättats till. Sd-kortläsaren är tillbaka.

(Dessutom vill jag tro att sd-kort var bra mycket vanligare än cf-kort, även år 2016).

Touch vadå?

Bortplockad, och snart bortglömd. Apples första lilla intåg på området pekskärm på Mac slutar här. Efter att Touch Bar introducerats 2016, men sedan knappt fått en enda uppdatering, är den sagan nu slut.

Nu går vi vidare.

Ovanligt vettig – men inte utan kontrovers

Macbook Pro är helt enkelt en vettig dator på så många punkter som Apple tidigare missat. Till och med priserna är rätt rimliga.

23 995 kronor för 14-tummaren är mycket pengar, men om man ser det som en high end-modell med brutala prestanda är det inte orimligt. 16-tummaren kostar lika mycket som tidigare, men är samtidigt minst dubbelt så snabb som den utgående Intel-generationen.

För den som letar något billigare går det ofta att hitta en Macbook Air med nästan-lika-vrålsnabba M1 för 12 000 kronor. Vi har svårt att klaga på den mängd prestanda vi får för pengarna.

Men inga ursäkter utan ett litet retligt stick i sidan. Touch Bar är borta, men nog tusan fick vi en kameraflärp istället. En flärp på en Macbook Pro? Dessutom en flärp utan Face ID? Cupertino, vad håller ni på med?

Trots ett snedsteg med flärpen, gör nya Macbook Pro så mycket rätt. Okej, kanske är datorn lite… ful? På bilderna ser den rultig och bullig ut på ett sätt som en Macbook Pro inte sett ut sedan 2015, kanske till och med 2012.

Jony Ive har nog inte lagt sin stilistiska hand över dessa datorer – men i gengäld får vi Magsafe, sd-kortläsare, hdmi och avsaknad av Touch Bar. Valet är enkelt. Med nya Macbook Pro rättar Apple till så många av sina tidigare problem – och erkänner därmed att man haft fel i fem år.

Nu väntar vi bara på att internet ska gå loss på den där flärpen, och att ännu en ny Macbook Pro-kontrovers väcks till liv.