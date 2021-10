Enligt uppgifter till The Wall Street Journal, via The Verge, ska Apple hålla på att utforska nya hälsofunktioner för sina Airpods.

Bland dessa syns Airpods som kan mäta bärarens kroppstemperatur, analysera deras kroppshållning och förbättra deras hörsel. Det är oklart om det senare är en funktion som skiljer sig åt från Airpods existerande conversation boost.

Enligt The Wall Street Journal förväntas de nya funktionerna inte dyka upp nästa år och kommer kanske aldrig att bli tillgängliga för konsumenter.

Värt att nämna är att det också är mycket svårt att lägga till hälsoövervakningsfunktioner till produkter eftersom de först måste ta sig igenom en krävande kvalitetskontroll.

