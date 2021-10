Idag är det premiär för Acapulco, en ny komediserie på Apple TV Plus som skapats av Austin Winsberg, Eduardo Cisneros och Jason Shuman.

Huvudpersonen i Acapulco är Máximo (Eugenio Derbez) som berättar historien om hur det var att arbeta på det glamorösa hotellet Las Colinas på 1980-talet.

Så här ser trailern för serien ut:

Acapulco har hämtat inspiration från How to Be a Latin Lover, en film från 2017 där just Eugenio Derbez spelade en av huvudrollerna.

Den första säsongen består av 10 avsnitt och tanken är att nya avsnitt ska släppas varje fredag.