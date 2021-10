Dells grundare Michael Dell har släppt en ny bok och intervjuas av Cnet. I intervjun avslöjar han att Steve Jobs två gånger försökte övertyga Dell att börja licensera hans operativsystem.

Först var det under åren på Next. Enligt Michael Dell kom Steve Jobs på besök till hans hem i Texas flera gånger under 1993, för att övertyga honom om Nextsteps förträfflighet och hur det både var bättre än Windows och kunde utmana Sun Microsystems arbetsstationer. Svaret blev nej tack, eftersom det varken fanns någon mjukvara för Nextstep eller något intresse bland kunder.

1997 när Steve Jobs var tillbaka på Apple återkom han till Michael Dell med en ny idé: Sälj alla Dell-datorer med både Windows och Mac OS installerade och låt kunderna välja vilket system de föredrar. Problemet då var att Dell inte kunde veta hur många som faktiskt skulle vilja köra Mac OS och Steve Jobs ville sälja en licens för varje Dell-dator.

Det blev inget av förslagen och istället övergick Steve Jobs och Apple till att utveckla Mac OS X och avsluta alla licenser på Mac OS för tredjepartstillverkare.