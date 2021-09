Enligt Deadline har Apple lyckats lägga vantarna på visningsrätterna för en kommande film med Brad Pitt och George Clooney i huvudrollerna, detta efter ett budkrig med konkurrenter som Netflix och Amazon.

Den än så länge namnlösa filmen handlar om två ensamvargar som anlitats för att utföra samma jobb. Det blir första gången som Brad Pitt och George Clooney syns i samma film sedan Ocean’s Thirteen släpptes 2013.

Filmen kommer att regisseras av Jon Watts, mest känd för superhjältetrilogin Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home och Spider-Man: No Way Home.

Räkna med att det kommer dröja ett bra tag innan filmen kan visas på Apple TV Plus, detta då inspelningarna inte ens har påbörjats än.