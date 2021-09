Efter en tre år lång förundersökning lämnade amerikanska myndigheten Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) under måndagen in en stämningsansökan mot Activision Blizzard, rapporterar The Verge.

Redan samma dag meddelade företaget och myndigheten att de har ingått en förlikning som innebär att de slipper gå till domstol. Som en del av förlikningen ska Activision Blizzard inrätta en fond på motsvarande cirka 155 miljoner kronor ur vilken anställda som har drabbats av könsdiskriminering och sexuella trakasserier ska få ersättning.

Företaget ska även anlita en konsult som ska kontrollera att företaget följer sina åtaganden: Att upphöra med alla former av diskriminering och uppgradera interna processer och träning. Dessutom ska EEOC regelbundet genomföra kontroller på företaget.

Utöver EEOC har Activision Blizzard stämts av en lokal myndighet i Kalifornien och en organisation som representerar drabbade anställda. Finansmyndigheten SEC har också inlett en undersökning.