Nyligen lanserade Ipad Mini 6 tycks ha ett problem med hur skärmen uppdateras. Uppdateringen verkar helt enkelt inte gå lika snabbt från ena sidan till den andra, något som bland annat 9 to 5 Mac noterat ger hela skrollningen en ”jelly-effekt”.

En del användare har noterat att problemet blir mindre synligt när Ipad-enheten hålls i landskapsläge.

Dieter Bohn på The Verge har släppt en video som i slow motion tydligt visar problemet.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI